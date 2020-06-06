النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص أساء لإحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

انطوى منشوره على إشاعة الكراهية..
أصدرت النيابة العامة أمرًا بالقبض على شخص أساء لإحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك حسبما صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة.
وأضاف المصدر أنه صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأوضح أن قرار النيابة جاء- أيضًا- بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية، والمساس بالثوابت الوطنية، ووفقًا أيضا للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب القبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمه، ووقوعه تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.
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