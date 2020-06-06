السعودية اليوم / وزير الصحة الجزائري: وصلنا ذروة الإصابة بفيروس كورونا في 29 أبريل الماضي



الجزائر 13شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

قال وزير الصحة و السكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم إن الجزائر وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس

وأضاف بن بوزيد في تصريح للتلفزيون الجزائري اليوم أن الحكومة اتخذت إجراءات تسمح لبعض القطاعات بإعادة فتح أنشطتها وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا بداية من يوم الأحد القادم.

وأشار بشأن إعادة فتح المساجد إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بصدد التحضير لتوصيات تخص الإجراءات الصحية الضرورية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين.

//انتهى//

00:29ت م

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الجزائر 13شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسقال وزير الصحة و السكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم إن الجزائر وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا يوم 29 أبريل الماضي بتسجيلها 199 حالة إصابة، موضحا أن الوضع الحالي يتسم بـالاستقرار النسبي وهو ما سمح ببدء رفع تدريجي للحجر بعد غد الأحد.وأضاف بن بوزيد في تصريح للتلفزيون الجزائري اليوم أن الحكومة اتخذت إجراءات تسمح لبعض القطاعات بإعادة فتح أنشطتها وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا بداية من يوم الأحد القادم.وأشار بشأن إعادة فتح المساجد إلى أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بصدد التحضير لتوصيات تخص الإجراءات الصحية الضرورية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين.//انتهى//00:29ت م0178

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