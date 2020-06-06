، إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجَّلت إيطاليا اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد-19" في مقابل 88 حالة في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.
وتفصيلاً، أوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة؛ وبذلك تعد من كبرى الدول في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، من بينها 518 حالة اليوم. وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررًا، سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.فيروس كورونا الجديد
إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-05
سجَّلت إيطاليا اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد-19" في مقابل 88 حالة في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.
وتفصيلاً، أوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة؛ وبذلك تعد من كبرى الدول في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، من بينها 518 حالة اليوم. وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررًا، سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:14 PM
بلغ إجمالي المصابين 33774 حالة منذ ظهور الوباء في البلاد
سجَّلت إيطاليا اليوم الجمعة 85 حالة وفاة بوباء كورونا "كوفيد-19" في مقابل 88 حالة في اليوم السابق، في حين قفزت حصيلة حالات الإصابة الجديدة إلى 518 حالة في مقابل 177 حالة يوم أمس.
وتفصيلاً، أوضحت وكالة الحماية الإيطالية أن عدد حالات الوفاة في إيطاليا منذ ظهور المرض في البلاد يوم 21 فبراير بلغ 33774 حالة؛ وبذلك تعد من كبرى الدول في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234531 حالة، من بينها 518 حالة اليوم. وكان هناك 402 حالة في منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا، وهي أكثر المناطق الإيطالية تضررًا، سواء من ناحية عدد الإصابات أو الوفيات.
، إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تسجِّل 85 حالة وفاة بسبب كورونا و518 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.