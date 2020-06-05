، هروب عمال وافدين من معمل خياطة عشوائي بجدة.. والزهراني: سنطبِّق النظام ،

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أغلقت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة معمل خياطة نسائيًّا عشوائيًّا، يقع داخل حي سكني بحي البلد، يديره وافدون، كما صادرت 21 ماكينة خياطة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي بلدية البلد تمكنوا من رصد معمل خياطة مخالف داخل حي سكني بحي البلد؛ فتمت مداهمته، وتمكن العاملون من الهروب.
وأضاف الزهراني بأنه سيتم استكمال الإجراءات، وتطبيق النظام حياله. مؤكدًا حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة السكان، وعدم التهاون بها.
أمانة جدة
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 11:21 PM
تم إغلاقه ومصادرة 21 ماكينةهروب عمال وافدين من معمل خياطة عشوائي بجدة.. والزهراني: سنطبِّق النظام
أغلقت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة معمل خياطة نسائيًّا عشوائيًّا، يقع داخل حي سكني بحي البلد، يديره وافدون، كما صادرت 21 ماكينة خياطة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن مراقبي بلدية البلد تمكنوا من رصد معمل خياطة مخالف داخل حي سكني بحي البلد؛ فتمت مداهمته، وتمكن العاملون من الهروب.
وأضاف الزهراني بأنه سيتم استكمال الإجراءات، وتطبيق النظام حياله. مؤكدًا حرص أمانة جدة على أمن وسلامة وصحة السكان، وعدم التهاون بها.
، هروب عمال وافدين من معمل خياطة عشوائي بجدة.. والزهراني: سنطبِّق النظام ،
المصدر : الخليج 365
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