محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة أظهرت الإحصائيات الواردة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية تسجيل 20.555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1.035 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقًا لهذه الإحصائيات وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 108.064 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 11:31 PM ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة Advertisements أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة أظهرت الإحصائيات الواردة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ24 ساعة الماضية تسجيل 20.555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1.035 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقًا لهذه الإحصائيات وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1.862.656 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 108.064 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، أمريكا تسجِّل 20.555 إصابة جديدة بكورونا و1.035 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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