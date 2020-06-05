القبض على مواطن ثلاثيني يستدرج الأطفال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي للتحرش بهم

ألقت شرطة عسير القبض مواطنًا؛ لاتهامه باستدراج الأطفال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي للتحرش بهم.

جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش.

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وأضاف «الدباش» أن عملية القبض جاءت بعد الإطلاق على مقاطع فيديو متداولة لشخص اتخذ من حسابه الشخصي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم، والتلفظ بعبارات ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، ومجاهرته بأفعاله.

وأوضح أن الجهات الأمنية تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأكد المتحدث أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.