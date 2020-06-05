سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 5 يونيو 2020

تراجع سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 135 جنيها، فيما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في معظم البنوك وشركات الصرافة.

كان معدل التضخم السنوي في السودان قد قفز إلى 98.81% في أبريل/نيسان من 81.64 في مارس/آذار، بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والوقود، وفق بيانات جهاز الإحصاء السوداني.

وأشارت إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 86.71 % لشهر نيسان/أبريل الماضي ، بينما كان 66 % في آذار/مارس الماضي .

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ومددت السلطات السودانية إغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى 14 يونيو/حزيران الجاري تصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر رسمي.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الجمعة على شاشات البنوك، الي 61.78 جنيه للشراء، 62.09 للبيع، فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 69.16 للشراء، 69.51 للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء، 14.72 للبيع، فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل 178.42 جنيه للشراء، و 179.31 للبيع.