، "هلال الباحة" يدشن نقاط فرز بجوامع المنطقة لحماية المصلين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات الهيئة للحد من انتشار كورونا

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم؛ نقاط فرز بجوامع المنطقة بمدينة الباحة ومحافظاتها بواسطة عدد من الفرق الإسعافية والفرق التطوعية.

يأتي هذا لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة بقياس درجة حرارة المصلين وإعطائهم الكمامات الواقية وتعقيم الأيدي وإرشادهم لأماكن الصلاة المحققة للتباعد الآمن لهم ضمن مبادرات الهيئة للحد من انتشار فيروس كورونا في مبادرة عودًا حميداً لبيوت الله.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه تم إنشاء نقاط الفرز للتأكيد على الالتزام بوسائل الحماية لجميع المصلين بجامع مدينة الباحة ومحافظاتها التي يوجد بها كثافة عالية من المصلين والتخفيف من الازدحام أثناء الدخول والخروج؛ للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الزهراني أن هذه الجهود تأتي بمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة خالد بن محمد الغامدي؛ حيث قامت الهيئة بالمنطقة في وقت سابق بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة بتعقيم المساجد، وتحديد مواقع المصلين بالتباعد الاجتماعي ووضع الملصقات وعمل الاحترازات اللازمة.

واختتم الزهراني تصريحه بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بالتباعد الاجتماعي وارتداء وسائل الحماية والوقاية.

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