أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 5\6\2020

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2020، حيث تتغير أسعار الذهب في السعودية على مدار اليوم بفعل العديد من المؤثرات الرئيسة في سعر الذهب في السعودية، ويتابع فئة كبيرة من السعوديين أسعار الذهب باستمرار للوقوف على أخر المستجدات التي يشهدها الذهب.

سعر الذهب اليوم في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية استقرار ملحوظاً في سعر الأعيرة المتداولة هناك، وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم على النحو التالي:

سجل عيار 24 نحو 206.11 ريال سعودي بما يعادل 54.90 دولار.

سجل عيار 22 نحو 188.94 ريال سعودي بما يعادل 50.33 دولار.

سجل عيار 21 نحو 180.35 ريال سعودي بما يعادل 48.04 دولار.

سجل عيار 18 نحو 154.59 ريال سعودي بما يعادل 41.18 دولار.

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سجل عيار 14 نحو 120.23 ريال سعودي بما يعادل 32.03 دولار.

سجل عيار 12 نحو 103.06 ريال سعودي بما يعادل 27.45 دولار.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 6.410 ريال سعودي بما يعادل 1.707 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.443 ريال سعودي بما يعادل 384.31 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 206.114 ريال سعودي بما يعادل 54.900 دولار.

ويشهد الذهب في الوقت الحالي تذبذب ملحوظ بسبب الأوضاع الراهنة التي يعيشها العالم كله جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.