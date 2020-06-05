، متحدث الصحة: ‏التقيُّد بالاحترازات والإجراءات الوقائية يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات ،

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المسجلة لمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التزام الجميع والتقيد بالاحترازات والسلوكيات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا يقللان من احتمالية تشديد الإجراءات.
وقال في تصريح إلى "الإخبارية" عن عودة تشديد الإجراءات الاحترازية بمدينة جدة اليوم: "التقييم بدأ بوضع جدة في مرحلة تستلزم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية، وهي من أجل حماية أفراد المجتمع، وإعطاء الفرصة للتحكم في والسيطرة على تفشي الفيروس بشكل أقوى". لافتًا إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في السعودية في ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا، التي بلغت 1412 حالة حرجة.
وأضاف: "كلما تقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية بالبُعد عن التجمعات، والتباعد الاجتماعي، والتقيد بتطبيق البروتوكولات التي أُعلنت لكيفية ممارسة المناشط في المساجد وأماكن العمل والتسوق والتنقل، قلَّت فرص انتشار العدوى بالفيروس؛ وبالتالي تقل الإصابات والحصول على الرعاية الطبية والصحية الروتينية أو الحرجة؛ وهو ما يقلل من الحاجة لتشديد الاحترازات". فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 08:54 PM
قال: الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الرياض وجدة من أعلى المدن في عدد الحالات الحرجة المسجلة لمصابي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التزام الجميع والتقيد بالاحترازات والسلوكيات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا يقللان من احتمالية تشديد الإجراءات.
وقال في تصريح إلى "الإخبارية" عن عودة تشديد الإجراءات الاحترازية بمدينة جدة اليوم: "التقييم بدأ بوضع جدة في مرحلة تستلزم تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية، وهي من أجل حماية أفراد المجتمع، وإعطاء الفرصة للتحكم في والسيطرة على تفشي الفيروس بشكل أقوى". لافتًا إلى أن الرياض وجدة من أعلى المدن في السعودية في ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بفيروس كورونا، التي بلغت 1412 حالة حرجة.
وأضاف: "كلما تقيد أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية بالبُعد عن التجمعات، والتباعد الاجتماعي، والتقيد بتطبيق البروتوكولات التي أُعلنت لكيفية ممارسة المناشط في المساجد وأماكن العمل والتسوق والتنقل، قلَّت فرص انتشار العدوى بالفيروس؛ وبالتالي تقل الإصابات والحصول على الرعاية الطبية والصحية الروتينية أو الحرجة؛ وهو ما يقلل من الحاجة لتشديد الاحترازات".
، متحدث الصحة: التقيُّد بالاحترازات والإجراءات الوقائية يقلل من احتمالية تشديد الإجراءات ،
المصدر : الخليج 365
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