محمد بن مسعود - الدمام - فرق المدني والإسعاف باشرت الموقع لإنقاذ المصابين وانتشال جثة الغريق توفي مواطن وأُصيب رفيقاه في وادي نيرا بمحافظة المخواة بعد أن جرفت السيول مركبتهم التي يستقلونها. وتفصيلاً، وقعت الحادثة أثناء عبور مركبة يستقلها 3 أشخاص وادي نيرا بمحافظة المخواة، حيث جرفت السيول مركبتهم ليتوفى ثلاثيني ويصاب مرافقاه. وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات الإسعافية الموقع لإنقاذ المصابين وانتشال جثة الغريق. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. سيول سيول 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 08:50 PM Advertisements فرق المدني والإسعاف باشرت الموقع لإنقاذ المصابين وانتشال جثة الغريق شاهد .. السيول تجرف مركبة بـ "نيرا المخواة" وتتسبب في وفاة وإصابتين شاهد .. السيول تجرف مركبة بـ "نيرا المخواة" وتتسبب في وفاة وإصابتين توفي مواطن وأُصيب رفيقاه في وادي نيرا بمحافظة المخواة بعد أن جرفت السيول مركبتهم التي يستقلونها. وتفصيلاً، وقعت الحادثة أثناء عبور مركبة يستقلها 3 أشخاص وادي نيرا بمحافظة المخواة، حيث جرفت السيول مركبتهم ليتوفى ثلاثيني ويصاب مرافقاه. وباشرت فرق الدفاع المدني والجهات الإسعافية الموقع لإنقاذ المصابين وانتشال جثة الغريق. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. السيول تجرف مركبة بـ "نيرا المخواة" وتتسبب في وفاة وإصابتين ،

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