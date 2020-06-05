مقطع يوثق إغلاق محجر رقم 3 بينبع وخروج آخر المتعافين (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - ينبع (صدى): وثق مقطع فيديو إغلاق المحجر رقم ٣ بمحافظة ينبع، بالإضافة إلى خروج آخر المتعافين بعد التأكد من سلامتهم، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بعد تفشي وثق مقطع فيديو إغلاق المحجر رقم ٣ بمحافظة ينبع، بالإضافة إلى خروج آخر المتعافين بعد التأكد من سلامتهم، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 31 شخصاً جراء العدوى خلال آخر 24 ساعة ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 642 شخصاً. ورصدت الوزارة 2591 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى اليوم 95748.

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