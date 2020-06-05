شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يحذر من خلطات وهمية لعلاج كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، من التعامل مع تجار بيع الخلطات الخاصة بعلاج الكلى وفيروس كورونا الجديد.

وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع :"أتعجب من إنخداع البعض ببائعي الوهم وتجار الخلطات التي أودت بحياة ناس أوسببت فشل تام للكلى أو الكبد".

وأكد أن جهات حكومية وعلماء أبحاث يحذّرون من تجار بيع الخلطات، مضيفا أنه لايزال بيع الوهم ينجح، خاصة في هذه الأيام، حيث يتم بيع خلطات لعلاج كورونا، داعيًا إلى عدم الانخداع بما يروج له هؤلاء التجار.