شكرا لمتابعة خبر عن العواد : نشكر وزير الاتصالات لاستجابته بحجب المحتوى المخالف لديننا وثقافتنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، إن الدور التكاملي بين الجهات الحكومية مهم للوقوف ضد الممارسات المخالفة للدين وثقافة المملكة؛ ومعايير حقوق الانسان.

ووجه رئيس الهيئة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشكر إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه، على سرعة استجابته وتوجيهه بحجب المحتوى المشار إليه.