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الصحة توضح أسباب تشديد الإجراءات بجدة وتحذر من ارتفاع الحالات الحرجة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت وزارة الصحة إن إعادة الإجراءات المشددة على جدة؛ يرجع للتقييم الذي تم رفعه من الجهات المختصة؛ حيث تم رصد زيادة في الإصابات وعدم التزام بالإجراءات.

وقالت الوزارة إن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة ، موضحة أنه ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا

 

 

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