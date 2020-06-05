شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رصد تجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية على كورونيش جازان الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

شهد كورونيش جازان الجنوبي، اليوم، إقبال شباب وعائلات عليه في مشهد يؤكد تجاهل البعض للاجراءات الاحترازية التى صدرت للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووثق أحد المواطنين تواجد عدد كبير من السيارات على الكورنيش، كما أظهر مقطع فيديو آخر العائلات والشباب وهم يتجمعون دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحتهم.

وتم تداول مقاطع فيديو للمخالفات التى قام بها البعض على الكورونيش بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب آخرون بضرورة تدخل الجهات المعنية لمنع تكرار هذه المخالفات.