النيابة العامة: 11 نظامًا لحماية البيئة ومكافحة الصيد غير القانوني

جدَّدت النيابة العامة التأكيد على أهمية الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة الصيد غير القانوني بالمملكة.

جاء ذلك في إنفوجراف للنيابة العامة عبر تويتر، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة ومكافحة الصيد غير القانوني، أوضحت خلاله أنها تختص بالتحقيق في القضايا الجزائية المتعلقة بأحد عشر نظاما.

ووفق «النيابة العامة» تشمل الأنظمة المتعلقة بحماية البيئة، «النظم العامة للبيئة، ونظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية».

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وبحسب «النيابة العامة» تشمل أنظمة مكافحة الصيد غير القانوني «نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، ونظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ونظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة».

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