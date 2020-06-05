بالصور.. خطباء المساجد يؤكدون أهمية الإجراءات المطبقة لمواجهة كورونا

وسط التزام بتطبيق التدابير الوقائية
أكد خطباء المساجد في أول جمعة، بعد عودة الصلاة بالجوامع والمساجد الإضافية، أهمية إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
أجمع الخطباء على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في التصدي للفيروس.
وشهدت جوامع ومساجد المملكة التزامًا تامًا بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
من جانبها نصحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالاطلاع على بروتوكولات المساجد المتعلقة بالنظافة، والبيئة، والتباعد الجسدي؛ وذلك بعد رصدها وقوع جماعة مسجد الحي في مخالفة برتوكول (إبقاء المصلين على مسافة مترين بينهم).
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