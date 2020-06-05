«مركز الملك سلمان» يسلّم الدفعة الثالثة من مساعدات مواجهة كورونا لوزارة الصحة اليمنية

تضمَّنت أقنعة وقاية وأجهزة تنفس صناعي

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة، أمس الخميس، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لوزارة الصحة اليمنية، لمكافحة فيروس كورونا. تسلم المساعدات «البرنامج الوطني للإمداد الدوائي» بوزارة الصحة اليمنية بسيئون بمحافظة حضرموت؛ لمكافحة الفيروس في مختلف محافظات الجمهورية. واشتملت الدفعة الثالثة على أقنعة واقية الخاصة وأجهزة التنفس الصناعي؛ بهدف دعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان اليمنية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد الشعب اليمني. Advertisements يأتي ذلك في إطار التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، للمركز للوقوف مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة وباء كورونا المستجد. اقرأ أيضًا: بالفيديو.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم ماليزيا بـ7 ملايين وحدة طبية لمحاربة كورونا مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية لـ14 منطقة يمنية

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