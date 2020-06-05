شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الصحة بأن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا وأكدت الوزارة إلى أن التقييم دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر في مدينة جدة ، مؤكدة بأن هنالك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة كورونا

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