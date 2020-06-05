، السعودية أولهما.. "ترامب": دولتان ساعدتا أمريكا في إنقاذ صناعة نفطها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد بقوة مع التقدم الكبير في إنجاز لقاحات لـ" كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكي؛ وذلك وفق ما ذكرته "العربية نت".

وكان "ترامب" قد رحّب، اليوم، بتقرير الوظائف الأمريكية الذي أظهر أن معدل البطالة في البلاد انخفض خلال جائحة فيروس كورونا.

وكتب، في غضون دقائق من نشر الحكومة تقريرَ الوظائف لشهر مايو، على حسابه في موقع "تويتر": "حقًّا تقرير وظائف عظيم، أحسن الرئيس ترامب".

واعتبر "ترامب" أن "الديمقراطيين قلقون" بعد مؤشرات عن بدء تعافي الوظائف في الولايات المتحدة، وأضاف أن "الوحيد القادر على قتل هذا التعافي هو جو بايدن النعسان"، مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال "ترامب": إن إدارته ستُعيد فتح الاقتصاد الأمريكي "وبقوة"؛ مشيرًا إلى "تقدم كبير جدًّا تم إنجازه بشأن لقاحات كورونا"، وإلى إجراء الولايات المتحدة لـ20 مليون فحص لتشخيص كورونا.