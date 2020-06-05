السعودية | بعد غلق دام شهرين ونصف.. هكذا عادت منابر الجمعة بالسعودية

شكرا لقرائتكم بعد غلق دام شهرين ونصف.. هكذا عادت منابر الجمعة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عادت منابر خطب الجمعة في السعودية بعد شهرين ونصف من توقف صلاة الجمعة، والذي جاء عقب توجيه هيئة كبار العلماء بإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والجوامع السعودية والاكتفاء برفع الأذان باستثناء الحرمين الشريفين، نظير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد السعوديون اليوم أول صلاة جمعة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في الوقت الذي شاركت فيه العديد من الفرق التطوعية لتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وأخذ قياس الحرارة وتوجيههم نحو تعقيم الأيدي قبل دخول المسجد وبعد خروجهم.

في حين حث خطباء وأئمة المساجد المصلين على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، ناصحين المصلين باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة وغسل اليدين، ومنوهين بالجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات في السعودية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وعلى صعيد متصل، اعتمدت وزارة الشؤون الإسلامية 3869 مسجداً إضافياً لإقامة صلاة الجمعة في مختلف مناطق السعودية، منها 455 في منطقة مكة المكرمة، بهدف تخفيف الزحام وتحقيق التباعد أثناء صلاة الجمعة، بهدف منع تفشي فيروس كورونا المستجد.