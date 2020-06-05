وزارة الشؤون الإسلامية توجه نصيحة بخصوص «برتوكولات كورونا»

نصحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، بالاطلاع على بروتوكولات المساجد (النظافة، البيئة، التباعد الجسدي)؛ وذلك بعد رصدها وقوع جماعة مسجد الحي في مخالفة برتوكول (إبقاء المصلين على مسافة مترين بينهم).

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، البروتوكولات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19». وجاءت بروتوكولات المساجد كالتالي:

• فتح المسجد قبل صلاة الفريضة بـ15 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ10 دقائق.

• فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإقفاله بعد الصلاة بـ20 دقيقة.

• حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف إلى مترين بين كل مصلٍّ وآخر.

• يترك صف بدون مصلين بين كل صفين؛ حيث يكون الصف الأول للمصلين والصف الثاني فارغًا، والصف الثالث للمصلين وهكذا بقية الصفوف.

• توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

• تقسيم المداخل: حيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.

• توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.

• التأكد من احتواء مطهر اليدين على نسبة 60-80% من الكحول وأن يكون موافقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

• توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة.

• تطهير الأسطح وسجاد المسجد والمساند بشكل روتيني بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

• إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن، وحث المصلين على أخذ مصاحفهم معهم.

• تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دوري.

• إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية تطهير الأسطح.

• الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات تطهير الأسطح.

• إبقاء باب المسجد مفتوحًا خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.

• الحرص على التهوية الجيدة في المسجد، ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة إلى التهوية الطبيعية إن أمكن.

• إزالة جميع برادات وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.

• يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس، ويجب التخلص من النفايات باستمرار.

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• إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد.

• لبس الكمامة القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، والوضوء في البيت، والحرص على عدم التزاحم عند الخروج.

• مراقبة الأعراض والإبلاغ.

• متابعة الحالة الصحية للقائمين على المسجد؛ وذلك بالسؤال عن الأعراض وتسجيل درجة الحرارة يوميًّا.

• الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على (937) لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

• في حال وجود سكن للعاملين بالمسجد يفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على المسجد في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-19).

• يُفضَّل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على المساجد والمصلين للإبلاغ عن خرق الاشتراطات أو المخالفات؛ وذلك للعمل على تجنبها، ويكون المسؤول عنها أحد القائمين بالمسجد مثل إمام أو مؤذن المسجد.

• التوعية.

• الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر الرسمية تشمل وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

• حث وتوعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة على الصلاة في المنازل.

• توعية المصلين بأهمية إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، وأن تكون للاستخدام الشخصي حتى عند العودة إلى المنزل.

• تذكير المصلين بعد إقامة الصلاة بضرورة التباعد الاجتماعي عن طريق الالتزام بأماكن الملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد أو أي وسيلة يراها الإمام.

• نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في جميع مداخل المسجد والأماكن البارزة، ويُفضَّل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي:

1- طرق انتشار المرض والوقاية منه.

2- التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

3- اتباع آداب العطس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، أو استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

• وضع لوحات تتضمن بيانًا بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

وللاطلاع على باقي البروتوكولات اضغط هنا



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