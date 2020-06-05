شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 1651 حالة جديدة من "كوفيد 19" بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ، عن تسجيل 1651 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 70,616 حالة ، وتسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و31 حالات وفيات .

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