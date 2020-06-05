، جدة..  1377 جامعاً ومسجداً تشهد صلاة الجمعة مع التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية ،

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شهد 1377 جامعاً ومسجداً في مختلف أنحاء محافظة جدة، اليوم، إقامة صلاة الجمعة، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووسط التزام المصلين بمنظومة هذه الاحترازات حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.
ووجّه الأئمة والخطباء، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التقيُّد بالتدابير والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ حفاظاً على الأنفس من الإصابة بهذه الجائحة والتعاون لما فيه تحقيق الصحة السلامة للجميع حتى يعم الاستقرار في بلدنا بزوال هذه الجائحة -إن شاء الله-.
ودعوا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظ قيادتها الرشيدة، وأن يرفع عن الأمتين العربية والإسلامية شر هذه الجائحة إنه سميع مجيب.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، قد حدّد الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بمحافظة جدة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسط التزام هذه الجوامع والمساجد بتعليمات الوزارة الخاصة بإقامة صلاة الجمعة، وهي أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
كما أكّد فرع الوزارة ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عاماً للمسجد، ومراعاة عدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.جدة صلاة الجمعة
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:52 PM
حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم
شهد 1377 جامعاً ومسجداً في مختلف أنحاء محافظة جدة، اليوم، إقامة صلاة الجمعة، عقب الموافقة الكريمة برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووسط التزام المصلين بمنظومة هذه الاحترازات حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.
ووجّه الأئمة والخطباء، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة التقيُّد بالتدابير والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية؛ حفاظاً على الأنفس من الإصابة بهذه الجائحة والتعاون لما فيه تحقيق الصحة السلامة للجميع حتى يعم الاستقرار في بلدنا بزوال هذه الجائحة -إن شاء الله-.
ودعوا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظ قيادتها الرشيدة، وأن يرفع عن الأمتين العربية والإسلامية شر هذه الجائحة إنه سميع مجيب.
وكان فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة ممثلاً في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، قد حدّد الجوامع والمساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة بمحافظة جدة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسط التزام هذه الجوامع والمساجد بتعليمات الوزارة الخاصة بإقامة صلاة الجمعة، وهي أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة، وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
كما أكّد فرع الوزارة ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة للصلاة والوضوء في المنزل، وعدم إحضار الأطفال أقل من 15 عاماً للمسجد، ومراعاة عدم التزاحم عند الدخول والخروج من المسجد.
، جدة.. 1377 جامعاً ومسجداً تشهد صلاة الجمعة مع التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية ،
المصدر : الخليج 365
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