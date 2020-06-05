محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+. وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت.الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزارة الطاقة 05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 03:41 PM أكد أن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت Advertisements وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+ وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+ صرح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، بأن الأوضاع الآن مناسبة لتحقيق نجاح مأمول لاجتماعي أوبك وأوبك+. وقال الأمير "عبدالعزيز" إن التنسيق جار لعقد الاجتماعين بعد ظهر غد السبت. الكلمات المفتاحية ، وزير الطاقة: الأوضاع الآن مناسبة لإنجاح اجتماعي أوبك وأوبك+ ،

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