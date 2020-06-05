بالفيديو.. الطالبة لولوه الشويعر تبوح بأصعب موقفين خلال تطوعها لمكافحة كورونا

روت لولوه الشويعر، إحدى الطالبات المبتعثات العائدات من الخارج، والمتطوعة ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا، أصعب مواقف مرت بها، سواء خلال عزلها في الحجر الصحي عقب عودتها إلى المملكة، أو خلال تطوعها.

وقالت الشويعر خلال استضافتها عبر سكايب ببرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن هناك موقفين صعبين مرت بهما، الأول أثناء العزل الصحي عقب قدومها للمملكة، حيث كانت هناك طفلة تلعب معها من خلال الشرفة، وتأثرت عند مغادرتها لمقر الحجر.

الموقف الثاني كان خلال فترة تطوعها، عند معرفتها بعدم خروج أحد الأفراد للتأكد من إصابته بكورونا بعد قضائه فترة الحجر، وبعد أيام من التواصل معه ومع أسرته.

وأوضحت الشويعر أنها تطوعت في أحد مواقع الحجر بالخبر، لرد الجميل للوطن عقب إجلائها من البحرين إلى المملكة، حيث كانت تدرس هناك.

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