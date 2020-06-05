شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متهمين بالترويج لبيع عملات نقدية مزيفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على شخصين ثبت تورطهما بالترويج في مواقع التواصل الاجتماعي، لبيع العملات النقدية المزيفة، عبر شخص خارج المملكة، حيث تم القبض عليهما، وهما (مواطن ومقيم أردني الجنسية في العقد الرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من عملة مزيفة قاربت النصف مليون دولار أمريكي. وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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