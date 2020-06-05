شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للكهرباء" تزيل تلوث زيتي بطول 1500 متر على شاطئ السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أزالت الشركة السعودية للكهرباء تلوث زيتي بطول أكثر من 1500 متر على شاطئ مركز السوداء قرب محطة الشعيبة في جدة، باستخدام آليات مخصصة لمكافحة التلوث الزيتي.

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