شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة الجائحة.. مركز الملك سلمان يسلم الدفعة الثالثة من المساعدات للصحة اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية لوزارة الصحة اليمنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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