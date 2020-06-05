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أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت عتبة الخمسة آلاف وفاة.
وأحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة من جرّاء الفيروس؛ بينها 137 وفاة سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجّل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفاً و198.
وتشهد البيرو حجراً إلزامياً على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجوّل ليلي وإغلاق للحدود.البيرو فيروس كورونا الجديد
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 01:11 PM
حصيلة الوفيات تخطت عتبة الخمسة آلافالبيرو: تسجيل 137 وفاة إضافية و4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة البيروفية، أمس الخميس، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تخطت عتبة الخمسة آلاف وفاة.
وأحصت البيرو منذ بداية الجائحة 5031 وفاة من جرّاء الفيروس؛ بينها 137 وفاة سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجّل عدد الإصابات بالفيروس ارتفاعاً بلغ 4284 إصابة إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 183 ألفاً و198.
وتشهد البيرو حجراً إلزامياً على الصعيد الوطني منذ 16 مارس الماضي مع حظر تجوّل ليلي وإغلاق للحدود.
، البيرو: تسجيل 137 وفاة إضافية و4284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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