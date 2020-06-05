الخطوط السعودية: إغلاق منطقة الصلاة بالطائرات «مؤقتًا»

حفاظًا على التباعد الاجتماعي..

أعلنت الخطوط السعودية إغلاق منطقة الصلاة داخل الطائرات بشكل مؤقت، للحفاظ على سلام الركاب من فيروس كورونا. وذكرت الخطوط السعودية –عبر حسابها بتويتر- أنه تم إغلاق منطقة الصلاة مؤقتًا؛ وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعي. Advertisements يذكر أنه تم استئناف الرحلات الجوية الداخلية يوم الأحد الماضي، ضمن المرحلة لثانية من تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. وتضمنت الإجراءات فتح المساجد والسماح بالتنقل بين المناطق وتقليل ساعات منع التجول، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة. اقرأ أيضًا: بـ60 رحلة جوية.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها الداخلية الأحد المقبل



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