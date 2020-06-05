السعودية اليوم / ماليزيا تطلق مؤشراً عالمياً لـ "كورونا" بالتعاون مع الصحة العالمية



كوالالمبور 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واس

أطلقت ماليزيا اليوم ما أسمته مؤشراً عالمياً للتعامل مع فيروس

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين في كلمته خلال مراسم الإطلاق إن المؤشر (جي.سي.آي) يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكنه من معالجة ما يقرب من 3000 نقطة من البيانات يومياً.

وأوضح أن المؤشر سيتم "تحديثه يومياً لمساعدة العالم على تخطيط إستراتيجياته في التعامل مع الفيروس ولمعرفة أفضل الممارسات من البلدان التي تتعافى من هذه الأزمة"، مفيداً بأن المؤشر سيكون منصة مفتوحة للعالم.

وأضاف أن المؤشر قادر على جمع المقاييس من قواعد البيانات المفتوحة المعترف بها والموثوقة حول الحوكمة والرعاية الصحية العامة فضلاً عن التقييم بشكل شامل لمدى الخطورة وتقدم التعافي في الدول الأخرى.

وأوضح أن المؤشر يحتوي على مؤشرين أحدهما حول الخطورة والآخر حول التعافي حيث يقيس المؤشر الأول مدى خطورة الحالات ضد قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة المعينة وقدرتها على احتواء تفشي الفيروس، فيما يقيس المؤشر الآخر مدى تعامل البلاد مع الأزمة من منظور الصحة والسلامة.

// انتهى //

12:55ت م

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كوالالمبور 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واسأطلقت ماليزيا اليوم ما أسمته مؤشراً عالمياً للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهو الأول من نوعه في العالم وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجهات محلية ودولية أخرى.وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين في كلمته خلال مراسم الإطلاق إن المؤشر (جي.سي.آي) يشمل تقنيات بتصميم وتنفيذ خوارزميات تمكنه من معالجة ما يقرب من 3000 نقطة من البيانات يومياً.وأوضح أن المؤشر سيتم "تحديثه يومياً لمساعدة العالم على تخطيط إستراتيجياته في التعامل مع الفيروس ولمعرفة أفضل الممارسات من البلدان التي تتعافى من هذه الأزمة"، مفيداً بأن المؤشر سيكون منصة مفتوحة للعالم.وأضاف أن المؤشر قادر على جمع المقاييس من قواعد البيانات المفتوحة المعترف بها والموثوقة حول الحوكمة والرعاية الصحية العامة فضلاً عن التقييم بشكل شامل لمدى الخطورة وتقدم التعافي في الدول الأخرى.وأوضح أن المؤشر يحتوي على مؤشرين أحدهما حول الخطورة والآخر حول التعافي حيث يقيس المؤشر الأول مدى خطورة الحالات ضد قدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بالدولة المعينة وقدرتها على احتواء تفشي الفيروس، فيما يقيس المؤشر الآخر مدى تعامل البلاد مع الأزمة من منظور الصحة والسلامة.// انتهى //12:55ت م0046

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