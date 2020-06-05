السعودية اليوم / برامج تدريبية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل خلال شوال وذي القعدة



الدمام 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

تنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات حزمة من البرامج التدريبية "عن بعد" عبر منصة مركز التعليم المستمر بالاتصال المرئي والمخصصة لشهر شوال الحالي وشهر ذي القعدة المقبل.

ونوه عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة الدكتور عبدالكريم بن خلف الهويش بنوعية وجودة تلك الدورات في شتى المجالات التقنية والإدارية والصحية التي يقدمها كادر تدريبي مؤهل.

من جانبه أفاد مدير مركز التعليم المستمر الدكتور طارق الخالدي أن الجامعة حرصت على أن تكون هذه البرامج متوافقة مع تطورات سوق العمل وطبيعة المرحلة لتحقيق الاستفادة الكبرى لكل الراغبين في تطوير مهاراتهم وذلك، انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية ودورها الريادي في التدريب والتعليم المستمر .

وأشار إلى أن معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة قد خصص الرابط " https://cec.edu.sa/online/course/index.php?categoryid=9 " للراغبين بالتسجيل في تلك الدورات.

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12:47ت م

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