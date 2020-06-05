السعودية اليوم / السودان تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان 215 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى تماثل 114 حالة للشفاء منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.

// انتهى //

11:18ت م

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الخرطوم 13 شوال 1441 هـ الموافق 5 يونيو 2020 م واسسجلت السودان 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 19 حالة وفاة ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 5714 إصابة منها 4480 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي 333 وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى تماثل 114 حالة للشفاء منها 88 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين 1825.// انتهى //11:18ت م0032

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