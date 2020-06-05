شكرا لقرائتكم خبر عن "IAC": المملكة قدمت دعمًا إنسانيًا هائلا لليمن والان نبدء بالتفاصيل

نشر مجلس العلاقات الأمريكية العالمية "IAC" تقريرا بعنوان: "يستحقون الإشادة؛ السعودية والأمم المتحدة لدعمهم الإنساني الهائل والمستمر لليمن" للباحثة الأمريكية مارثا جيفرسون، في المكتبة الإلكترونية للأبحاث وصفحات العلماء والمنسوبين لجامعة "هارفارد". وسيكون التقرير متوفر كورقة أكاديمية ومستند علمي متوفر لأكثر من 4 آلاف جامعة حول العالم. يذكر أن المملكة قدمت لليمن مساعدات بأكثر من 16 مليارا و940 مليون دولار، وكان آخرها تنظيم مؤتمر المانحين لليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأعلنت المملكة خلاله عن منح الشعب اليمني 500 مليون دولار دعما له لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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