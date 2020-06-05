︎ :
.
تجاهل القطري حمد بن جاسم، التسجيلات التي تم تسريبها مؤخرًا مع رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، في أول تصريح رسمي له بعد تلك التسريبات.
وبدأ حمد بن جاسم، كلمته بتوجيه الشكر لتميم بن حمد، وكأنه لم تحدث محاولات منه للانقلاب قبل نحو شهر، إذ يظن بذلك أنه يؤكد أن الأمور في قطر على مايرام.
وبعد ذلك تحدث عن المقاطعة العربية لقطر بأسلوك ركيك لا يليق برجل سياسي، موجهًا الاتهامات إلى المملكة.
ويبدو أن حمد بن جاسم، نسي التسجيلات المسرّبه له ولأمير قطر السابق حمد بن خليفة، والتي تفضح تآمرهم ضد الدول العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.