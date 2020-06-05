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حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات

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تجاهل القطري حمد بن جاسم، التسجيلات التي تم تسريبها مؤخرًا مع رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، في أول تصريح رسمي له بعد تلك التسريبات.
وبدأ حمد بن جاسم، كلمته بتوجيه الشكر لتميم بن حمد، وكأنه لم تحدث محاولات منه للانقلاب قبل نحو شهر، إذ يظن بذلك أنه يؤكد أن الأمور في قطر على مايرام.

وبعد ذلك تحدث عن المقاطعة العربية لقطر بأسلوك ركيك لا يليق برجل سياسي، موجهًا الاتهامات إلى المملكة.

ويبدو أن حمد بن جاسم، نسي التسجيلات المسرّبه له ولأمير قطر السابق حمد بن خليفة، والتي تفضح تآمرهم ضد الدول العربية.


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