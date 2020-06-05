لعبة “ببجي” تعتذر وتُزيل تحديثاً جديداً لها بسبب اتهامات بوجود أصنام به

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أعلنت الشركة المُنتجة للعبة “ببجي” الشهيرة، إزالة تحديث جديد لها؛ بسبب اتهامات بمخالفته للأديان ووجود أصنام به.

وقدمت الشركة، اعتذاراً لتسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بحالة استياء لدى بعض مستخدميها، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات وأزالت الخاصية، إلى جانب العمل على إزالة المحتوى البصري المُتعلق بها.

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وأكدت الشركة، أن فريق لعبة “ببجي” يحترم جميع الأديان ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة للجميع.

يشار إلى أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أطلق تحذيرات من اللعبة..؛ جراء تحديث جديد يحتوى على ركوع اللاعب لصنم في خريطة تسمى “سانهوك”.



