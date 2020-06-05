حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة الـ 31 من الدعم

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أعلن برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبقّ سوى 6 أيام فقط على إيداع الدعم للدفعة الـ 31 لمستحقي الدعم، دفعة شهر يونيو.

وكان برنامج حساب المواطن، قد حدد في وقت سابق 4 قنوات أمام المستفيدين للتواصل مع الدعم الفني والاستفسار عن أي مشكلة تواجه المواطنين ومنها:

– خدمة صوتك مسموع، والتي تهدف إلى تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمات.

– رقم حساب المواطن: عبر مركز الاتصال الموحد 19912 الذي يعمل من الأحد إلى الخميس من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً.

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– البوابة الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة.

– حساب خدمة المستفيدين على تويتر على مدار الساعة عدا الجمعة والسبت من 1 مساءً إلى 10 مساءً.

يذكر أن إيداع الدفعة 31 في حساب المواطن سوف يكون يوم 10 يونيو الجاري وفق الجدولة الزمنية الخاصة بصرف الدعم.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

