تأخر الترياق يقتل إسبانيًّا لدغته أفعى رباها في بيته

︎ :

.



لم يكن يتخيل يومًا، أنَّ هوسه بالثعابين سيودي بحياته، إلا أنَّها الحقيقة التي وضعت حدًّا لعمر شاب إسباني، لم يتجاوز الـ27 من العمر.

الشاب، الذي ربى 25 ثعبانًا في منزله، واهتم بها ورعاها، تعرّض للدغة من أحدها، في حادثة أدت إلى إنهاء حياته، بعد أن تأخرت جرعة الترياق الآتية من العاصمة مدريد، وفشل بقية أنواع العلاج.

Advertisements

وأكَّد مستشفى “بوتنا أوروبا” في الجزيرة الخضراء، أن الملدوغ قد مات بعد يوم واحد من الإصابة، دون الكشف عن هويّة الضحيّة ولا نوع الأفعى التي لدغته، مكتفين بالقول إنها أفعى آسيوية.

وعلى الرغم من أنَّ الشاب هرع إلى المستشفى فور الإصابة، إلا أنَّه لم يتمكن من النجاة، رغم خضوعه لعلاجات عدة، وتوفي ظهيرة اليوم التالي، قبل وصول الترياق الجديد من العاصمة مدريد.

وقامت الشرطة إثر وقوع الحادث، بنقل الأفاعي المتبقية إلى حديقة حيوانات قريبة ليتم الاعتناء بها.

يذكر أنَّه يعتبر 600 نوع من أصل 3500 موجود في العالم من النوع السام. أما ثعبان الحارية، فمسؤول عن الوفيات البشرية في آسيا أكثر من الثعابين الآسيوية الأخرى مجتمعةً؛ فهو أكثر سميّة بخمس مرات من أفاعي الكوبرا.

