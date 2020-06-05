السعودية اليوم / تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا



طرابلس 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان له إنه تسلم 648 عينة للكشف عن فيروس كورونا موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عينة من مختبر فرع المركز بمصراته، و96 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و67 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية، و14 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و76 عينة من مختبر مستشفى المركزي.

وأكدت نتائج التحاليل سلبية 635 عينة وإيجابية 13 عينة موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ، حسب بيان المركز.

// انتهى //

06:29ت م

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طرابلس 13 شوال 1441 هـ الموافق 05 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 209 إصابات.وقال المركز في بيان له إنه تسلم 648 عينة للكشف عن فيروس كورونا موزعة بواقع 351 من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و39 عينة من مختبر فرع المركز بمصراته، و96 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و67 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 عينات من مختبر مستشفى الكويفية، و14 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، و76 عينة من مختبر مستشفى المركزي.وأكدت نتائج التحاليل سلبية 635 عينة وإيجابية 13 عينة موزعة بواقع ثلاث حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات لمخالطين من سبها وبراك الشاطئ، حسب بيان المركز.// انتهى //06:29ت م0011

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