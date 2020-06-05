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أعلن تطبيق “توكلنا” أنه سيتم إتاحة تعديل مقر السكن لجميع المستخدمين لتسهيل الاستفادة من خصائص التطبيق في أوقات منع التجول.

وقال التطبيق إنه نظرا لكثرة الطلبات الواردة بخصوص تعديل مقر السكن، سيتم إتاحة التعديل لجميع المستخدمين. وأبان أن خطوات تعديل مقر السكن ستكون من خلال الدخول على قائمة حسابي بالتطبيق، فقائمة معلومات العنوان وأفراد الأسرة، ثم تحديث موقع السكن.





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كانت هذه تفاصيل خبر “توكلنا”: سيتم إتاحة هذه الميزة لجميع المستخدمين للإستفادة من خصائص التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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