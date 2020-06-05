السعودية اليوم / الحكومة الجزائرية تحدد خارطة طريق الخروج من الحجر الصحي بداية من 14 يونيو



الجزائر 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

حدد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خارطة طريق للخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة في آن واحد ، والتي ستبدا يوم 14 يونيو الحالي.

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم أنه سيتم في بدء تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين تنطلق أولاها يوم الأحد المقبل على أساس التوصيات الـمقدمة من جانب السلطة الصحية والتي تقوم على استراتيجية للكشف الـمبكر والـمدعم بفحص استهدافي.

وسيشمل مخطط الخروج التدريجي من الحجر، رفع الحجر الصحي الجزئي الـمعمول به أو تعديل توقيته، إضافة إلى تقييم قائمة المحافظات الـمعنية برفع الحجر الصحي الجزئي ومراجعتها كل 15 يوما.

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