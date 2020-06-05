السعودية اليوم / الاتحاد الأفريقي يستهدف إجراء 10 ملايين فحص طبي للكشف عن كورونا



أديس أبابا 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أعلن الاتحاد الأفريقي اعتزامه إجراء 10 ملايين فحص طبي، لتسريع عملية مكافحة فيروس

وأوضح مدير المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنهم حددوا استراتيجية لزيادة عدد الفحوصات الطبية للكشف عن إصابات كورونا، و أنهم يستهدفون زيادة عدد الاختبارات عبر مليون عامل في المجال الصحي.

وأكد أنه لا يمكن السيطرة على الفيروس إلا من خلال زيادة عدد الفحوصات الطبية, مشددا على ضرورة التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى للسيطرة على الوباء.

يذكر أن إجمالي المصابين بالفيروس في القارة الأفريقية ناهز 150 ألفا, إثر تزايد سريع للإصابات شهدته بلدانها مؤخرا, وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات.

// انتهى //

03:41ت م

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أديس أبابا 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسأعلن الاتحاد الأفريقي اعتزامه إجراء 10 ملايين فحص طبي، لتسريع عملية مكافحة فيروس كورونا في القارة الأفريقية.وأوضح مدير المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أنهم حددوا استراتيجية لزيادة عدد الفحوصات الطبية للكشف عن إصابات كورونا، و أنهم يستهدفون زيادة عدد الاختبارات عبر مليون عامل في المجال الصحي.وأكد أنه لا يمكن السيطرة على الفيروس إلا من خلال زيادة عدد الفحوصات الطبية, مشددا على ضرورة التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى للسيطرة على الوباء.يذكر أن إجمالي المصابين بالفيروس في القارة الأفريقية ناهز 150 ألفا, إثر تزايد سريع للإصابات شهدته بلدانها مؤخرا, وتتصدر دولة جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات.// انتهى //03:41ت م0271

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