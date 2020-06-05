، "غوتيريش" يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19 ،

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.
وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضياً، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.
وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنوياً، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.فيروس كورونا الجديد
"غوتيريش" يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-05
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.
وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضياً، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.
وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنوياً، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.
05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
01:36 AM
قال: الفيروس يشكل أكبر أزمة صحية لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوطنيو غوتيريش على ضرورة التضامن العالمي لضمان وصول كل شخص، في كل مكان إلى اللقاح.
وأشار غوتيريش في رسالة له عبر الفيديو لقمة التحالف الدولي للقاحات "غافي" التي استضافتها المملكة المتحدة اليوم افتراضياً، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات ذات العلاقة، إلى أن فيروس كورونا يشكل أكبر أزمة صحية عامة للجيل لاسيّما أنه لا يوجد لقاح حتى الآن.
وأفاد غوتيريش أن اللقاحات تعد أهم تدخل للصحة العامة في التاريخ لإنقاذها عشرات الملايين من الأرواح سنوياً، وقضائها على الأمراض ومنع تفشيها.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن أي لقاح يكافح كوفيد-19 يعد منفعة عامة عالمية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تفتخر بأنها جزء من الجهد الرامي للوصول إلى تغطية صحية عالمية، معرباً عن التزام الأمم المتحدة بالمرحلة التالية.
، "غوتيريش" يؤكد أن التضامن العالمي ضروري لإيجاد لقاح لكوفيد -19 ،
المصدر : الخليج 365
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