شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إطلاق عملية تطوير بيئي واسعة في محمية شرعان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أمس الخميس، عملية تطوير بيئي واسعة النطاق لإعادة التوازن الطبيعي في محمية شرعان، من خلال جدول زمني يمتد من خمس إلى عشر سنوات.

وكشفت الهيئة، أنها حققت نجاحات مهمة في المراحل الأولى، حيث أنه فضلًا عن ولادة جيل من الغزلان فقد تمت إعادة تأسيس الغطاء النباتي الذي تحتاج إليه هذه الغزلان من أجل البقاء؛ كما تعتمد نهجاً مستداماً في تنفيذ إستراتيجيتها.

وتشكِّل إعادة النمور العربية جزءاً من الخطة الرئيسية الثالثة؛ إذ تُصنف شرعان منتجعاً طبيعياً بفضل خصائصها الجيولوجية والطبوغرافية والبيئة، لافتة إلى أن هذه الخطة تُعدّ جزءاً من الرؤية الأوسع الرامية إلى جعل العلا وجهة عالمية للثقافة والتراث الطبيعي والسياحة البيئية، كما ستعود بالفائدة على المجتمع المحلي.

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