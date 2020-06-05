شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جازان، حيث شملت عددا من المحافظات والمراكز والقرى والهجر.

وسقطت الأمطار على محافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث والعارضة والدرب وضمد، أحد المسارحة وأبو عريش وبيش وصامطة و الطوال والحرث والعيدابي، صبيا، وفرسان، وجميع المراكز والقرى التابعة للمنطقة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

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