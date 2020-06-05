بالصور.. رئيس ديوان المظالم يناقش خطة التقاضي عن بُعد والتحديات المستقبلية

عقد رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة خطة التقاضي عن بُعد، المعلن عنها في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، والتحديات المستقبلية؛ بحضور نائب رئيس الديوان للشؤون التنفيذية الشيخ، إبراهيم بن عبدالله المطرودي، نائب رئيس الديوان للشؤون القضائية الشيخ علي بن محمد السلطان، وعددٍ من المتخصصين بالشأن القضائي والتقني في خطة التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم.

وتطرق الاجتماع إلى التعريف الشامل بخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، والإمكانات التقنية التي تحتويها الخدمة، وأبرز النتائج التي ستسهم في بلورة العملية القضائية على نحو إلكتروني متكامل؛ حيث ستتحول الإجراءات القضائية وفق مجريات هذه الخدمة إلى مسارات تقنية؛ بدءًا من قيد الدعوى وحتى الترافع فيها أمام القضاء الإداري، إلى جانب مناقشة عوامل التطوير الممكنة خلال المراحل الأولى من تنفيذ الخدمة.

كما ناقش المجتمعون آلية إجراءات العمل في الجلسة القضائية عن بُعد، والبرنامج التقني المستخدم في هذه الخدمة، والخطوات المعتمدة من خلاله للدخول إلى الجلسة القضائية الإلكترونية، إلى جانب كيفية تعامل أطراف الدعوى مع هذه الخدمة بدخولهم عبر منصة معين الإلكترونية، بالإضافة إلى الخصائص التقنية، التي تتعلق بعمل القضاة في أثناء عقد الجلسات الإلكترونية.

كما تناول الاجتماع أبرز مستهدفات المرحلة المقبلة من خطة تطبيق التقاضي الإلكتروني لدى محاكم ديوان المظالم؛ حيث ستتولى الدراسات التقنية من قبل المتخصصين في معالجة وتصحيح جميع الملحوظات والمقترحات، التي ترد من أصحاب الفضيلة القضاة، بالإضافة إلى ملحوظات المستفيدين؛ للعمل على تطويرها وتحسين جودة الخدمة.

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