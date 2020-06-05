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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية بالرياض تعتمد 665 مسجدًا إضافيًا لإقامة صلاة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية بالرياض تعتمد 665 مسجدًا إضافيًا لإقامة صلاة الجمعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتمد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض أمس (665) مسجدًا إضافيًا للجوامع بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها لإقامة صلاة الجمعة مؤقتًا اعتبارًا من الجمعة وحتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح في تصريح له أن الفرع وجه خطباء الجوامع والمساجد بمراعاة عدد من الضوابط والتعليمات الخاصة بإقامة صلاة الجمعة، وهي أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
ونوّه الشيخ سامي المشيقح بالوعي لدى المصلين في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المصلين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجولات الرقابية التي نفذها الفرع خلال اليومين الماضيين كشفت عن تطبيق للإجراءات ووعي تام من المصلين بخطورة الوباء وأهمية التعاون لمنع انتشاره.
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