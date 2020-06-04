وظائف هندسية وإدارية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2020-06-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مشروع: درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.

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– مهندس تخطيط وجدولة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، والهندسة الميكانيكية)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– أخصائي ثاني عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الكيمياء، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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